Японія надасть Україні допомогу розміром до 7 млрд доларів залежно від потреб - прем'єр Кісіда

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"Японія постійно забезпечуватиме різноманітну допомогу в розмірі до 7 млрд дол залежно від потреб Україні", - зазначив Кісіда.

Він додав, що Японія надасть допомогу Україні, використовуючи свій досвід і знання в галузі повоєнного відновлення та відновлення після природних катастроф.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим. Також країна продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти росії.

Нагадаємо

23 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада запроваджує додаткові санкції проти чотирьох осіб і 29 організацій, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим та ядерним сектором росії.