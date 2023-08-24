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Японія надасть Україні допомогу розміром до 7 млрд доларів залежно від потреб - прем'єр Кісіда

Японія надасть Україні допомогу розміром до 7 млрд доларів залежно від потреб - прем'єр Кісіда

Київ • УНН

 • 817727 перегляди

КИЇВ.24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що Японія забезпечуватиме різноманітну допомогу для України розміром до 7 млрд доларів. Він також додав, що Японія допоможе Україні у галузі повоєнного відновлення та відбудови після природних катастроф, інформує кореспондентка УНН.

Цитата

"Японія постійно забезпечуватиме різноманітну допомогу в розмірі до 7 млрд дол залежно від потреб Україні", - зазначив Кісіда.
Він додав, що Японія надасть допомогу Україні, використовуючи свій досвід і знання в галузі повоєнного відновлення та відновлення після природних катастроф.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим. Також країна продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти росії.

Нагадаємо

23 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада запроваджує додаткові санкції проти чотирьох осіб і 29 організацій, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим та ядерним сектором росії.

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