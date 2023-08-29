Зеленский переговорил с премьером Японии: Кисида заверил в поддержке и осудил атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, глава японского правительства подтвердил поддержку Украины, сообщили во вторник в МИД Японии, пишет УНН.
Детали
"29 августа примерно с 17:45 чуть более 20 минут премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор на высшем уровне с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сначала премьер-министр Японии Кисида поздравил Украину с 24 августа, Днем независимости Украины, и "подтвердил непоколебимую позицию Японии, что она поддерживает Украину".
"Кроме того, премьер-министр Кисида подтвердил свое решительное осуждение атак россии на различные регионы, включая Киев, и объяснил помощь Японии Украине, включая поддержку через трастовые фонды НАТО", - сказано в сообщении.
Президент Зеленский, как отмечается, еще раз выразил благодарность Японии за помощь Украине. "Кроме того, президент Зеленский объяснил усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира", - указано в сообщении.
"Также премьер-министр Кисида заявил, что он хотел бы продолжать лидерство как председатель "Группы семи", в том числе налаживать контакты со странами Индо-Тихоокеанского региона и другими странами глобального Юга", - сообщили в МИД Японии.
Дополнение
Япония предоставит Украине помощь в размере до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей.