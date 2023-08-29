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Зеленский переговорил с премьером Японии: Кисида заверил в поддержке и осудил атаки рф

Киев • УНН

 • 819627 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, глава японского правительства подтвердил поддержку Украины, сообщили во вторник в МИД Японии, пишет УНН.

Детали

"29 августа примерно с 17:45 чуть более 20 минут премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор на высшем уровне с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала премьер-министр Японии Кисида поздравил Украину с 24 августа, Днем независимости Украины, и "подтвердил непоколебимую позицию Японии, что она поддерживает Украину".

"Кроме того, премьер-министр Кисида подтвердил свое решительное осуждение атак россии на различные регионы, включая Киев, и объяснил помощь Японии Украине, включая поддержку через трастовые фонды НАТО", - сказано в сообщении.

Президент Зеленский, как отмечается, еще раз выразил благодарность Японии за помощь Украине. "Кроме того, президент Зеленский объяснил усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира", - указано в сообщении.

"Также премьер-министр Кисида заявил, что он хотел бы продолжать лидерство как председатель "Группы семи", в том числе налаживать контакты со странами Индо-Тихоокеанского региона и другими странами глобального Юга", - сообщили в МИД Японии.

Дополнение

Япония предоставит Украине помощь в размере до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей.

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