Министр иностранных дел Японии проехал в Украину

Детали

Министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса прибыл в Украину в субботу, 9 сентября. Эта поездка в Украину стала его первым визитом после начала полномасштабного вторжения российской федерации.

Также в МИД Японии отметили, что Йошимаса встретится с украинским министром иностранных дел Дмитрием Клебой в Киеве.

Во время своего визита Хаяси повторит, что Япония выступает за прекращение российской агрессии против Украины. Кроме того, Япония будет продолжать работать с международным сообществом над введением строгих санкций против россии и над оказанием помощи Украине.

Хаяси также объявит о поддержке Японии восстановления и реконструкции Украины. Япония планирует провести конференцию по этому вопросу до конца года или в начале следующего. Также страна планирует поддерживать восстановление и реконструкцию Украины через государственный и частный секторы.

Во время визита Хаяси его будут сопровождать представители японских компаний. Япония надеется, что эти компании будут иметь возможность непосредственно пообщаться с украинскими представителями об их потребностях в реконструкции.

Напомним

Ранее сообщалось, что в своих переговорах с Кулебой Хаяси подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Японии и рассмотрит ее участие в международном сообществе для скорейшего прекращения вторжения россии в Украину.