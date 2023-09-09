Япония передала Украине грузовые автомобили для разминирования

Детали

Сегодня глава МВД встретился с министром иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, который прибыл в Украину с необъявленным визитом.

“Японское Правительство передало 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования. Уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории”, - заявил Клименко.

Также в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 млн долларов США.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Япония договорились об усилении безопасности Украины. Такие договоренности будут дополнением к уже существующим соглашениям Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой.

Также стороны договорились начать переговоры о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности.