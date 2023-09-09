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Япония передала Украине грузовые автомобили для разминирования

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Япония поставила в Украину 24 грузовых автомобиля с манипуляторами для гуманитарного разминирования территорий. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Сегодня глава МВД встретился с министром иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, который прибыл в Украину с необъявленным визитом.

“Японское Правительство передало 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования. Уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории”, - заявил Клименко.

Также в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 млн долларов США.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Япония договорились об усилении безопасности Украины. Такие договоренности будут дополнением к уже существующим соглашениям Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой.

Также стороны договорились начать переговоры о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности.

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