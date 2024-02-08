На Чернигов движется ракета - Воздушные силы

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете, которая движется на Чернигов, передает УНН.

"Ракета на Чернигов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах добавили, что "воздушная тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации".

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