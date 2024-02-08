В Херсоне прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской авиации над Черным морем.
Взрывы слышали в Херсоне, передает УНН со ссылкой на Суспільне
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах заявили об активности вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.
"Угроза применения авиационных средств поражения!" - указано в сообщении.
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской авиации над Черным морем.
Правительство обнародовало порядок перерасчета стоимости коммуналки: что предполагается
Правительство опубликовало порядок, который позволяет поставщикам коммунальных услуг осуществлять перерасчет расходов за периоды, когда услуги по отоплению, водоснабжению или вывозу мусора предоставлялись не в полном объеме или были некачественными.
АРМА подписало первый договор о реализации арестованных активов
АРМА подписало свой первый контракт о реализации арестованных 1200 тонн пшеницы.
Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты необходимые для нового пакета финансовой поддержки от Всемирного банка - нардеп
Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного из трех законопроектов, необходимых для того, что Украина получила очередной пакет финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1-1,4 млрд долларов.
В рф хотят повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет
министерство обороны россии предлагает повысить предельный возраст для военной мобилизации до 65 лет в связи с отсутствием законодательно определенного предельного возраста для прохождения службы в военное время.
В новом пакете санкций ЕС против рф будет 55 компаний и более 60 физических лиц - СМИ
ЕС предлагает ввести санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений, приуроченных ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Будут учить огневой подготовке и промывать мозги: гауляйтеры анонсировали создание на Запорожье милитаристического клуба
россияне в оккупированном Запорожье объявили о планах открыть в детском лагере клуб "Воин", где под руководством российских инструкторов подростков будут обучать военным навыкам, в частности, стрельбе из огнестрельного оружия и инженерному делу.
На Киевщине уничтожили боевую часть российской ракеты X-101
Взрывотехники уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, найденную в одном из домохозяйств Киевской области.
Поляки заверили, что фермеры не будут блокировать полностью движение на границе с Украиной - посол
Польские фермеры, которые будут протестовать, не будут полностью перекрывать пограничное движение с Украиной и позволят осуществлять грузовые перевозки.
Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций
В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.