На Чернігів рухається ракета - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили попередили про ворожу ракету, націлену на Чернігів, та повітряну активність ворожих тактичних літаків.
У Повітряних силах попередили про ворожу ракету, яка рухається на Чернігів, передає УНН.
"Ракета на Чернігів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Повітряних силах додали, що "повітряна тривога в Сумській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації".
У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ08.02.24, 15:58 • 62481 перегляд