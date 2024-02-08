На Чернігів рухається ракета - Повітряні сили

У Повітряних силах попередили про ворожу ракету, яка рухається на Чернігів, передає УНН.

"Ракета на Чернігів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах додали, що "повітряна тривога в Сумській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації".

У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ