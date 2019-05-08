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На время проведения мероприятий 9 мая в Киеве изменили движение общественного транспорта

На время проведения мероприятий 9 мая в Киеве изменили движение общественного транспорта

Киев  •  УНН

 • 13293 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В четверг, 9 мая, в связи с проведением мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне с начала движения и до окончания мероприятий изменяется движение одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс", передает УНН.

Так, завтра изменяется движение троллейбусного маршрута № 38, автобусных маршрутов №№ 24, 55, 62.

Движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальнои).

Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона им. В. В. Лобановского.

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Движение автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассой, далее - ул. Генерала Алмазова - бульвар Леси Украины - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - станция метро "Дворец Спорта". В обратном направлении: ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднепровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Движение автобусов маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальнои).

Как сообщал УНН, названы столичные улицы, которые перекроют 9 мая.

Напомним, что КГГА уже утвердила и опубликовала план торжественных и культурно-просветительских событий в честь Дня памяти и примирения и семьдесят четвёртой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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