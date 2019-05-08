На время проведения мероприятий 9 мая в Киеве изменили движение общественного транспорта

КИЕВ. 8 мая. УНН. В четверг, 9 мая, в связи с проведением мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне с начала движения и до окончания мероприятий изменяется движение одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс", передает УНН.