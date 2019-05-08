Стало відомо, які столичні вулиці перекриють 9 травня

"Звертаємо увагу на те, що буде перекриття вулиць для проїзду автотранспорту. Це вул. Грушевського від Кріпосного провулку до станції метро Арсенальна, вулиця Івана Мазепи від станції метро Арсенальна до площі Слави, вул. Лаврська від площі Слави до перехрестя вулиць Лаврської та Цитадельної, алея Героїв Крут від паркової дороги до площі Слави, і вул. Омеляновича-Павленка від провулку Хрестового до площі Слави. Просимо водіїв завтра враховувати ці обставини", - сказав Тракало.

Він закликав громадян поставитись з розумінням до таких дій поліцейських, спрямованих на убезпечення киян та гостей міста.

Як повідомляв УНН, на 9 травня у Києві заявлено вже п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників.