Стало известно, какие столичные улицы перекроют 9 мая

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 71919 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 99628 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102807 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104576 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128124 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138584 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130209 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Стало известно, какие столичные улицы перекроют 9 мая

Стало известно, какие столичные улицы перекроют 9 мая

Киев  •  УНН

 • 18619 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В центре столицы 9 мая в связи с проведением массовых мероприятий будет перекрыто несколько улиц для проезда автотранспорта. Об этом сказал пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Обращаем внимание на то, что будет перекрытие улиц для проезда автотранспорта. Это ул. Грушевского от Крепостного переулка до станции метро Арсенальная, улица Ивана Мазепы от станции метро Арсенальная до площади Славы, ул. Лаврская от площади Славы до перекрестка улиц Лаврской и Цитадельной, аллея Героев Крут от парковой дороги до площади Славы, и ул. Емельяновича-Павленко от переулка Крестового к площади Славы. Просим водителей завтра учитывать эти обстоятельства", - сказал Тракало.

Он призвал граждан отнестись с пониманием к таким действиям полицейских, направленных на обеспечение безопасности киевлян и гостей города.

Как сообщал УНН, на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, ожидается более 10 тыс. участников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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