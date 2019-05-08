Стало известно, какие столичные улицы перекроют 9 мая

"Обращаем внимание на то, что будет перекрытие улиц для проезда автотранспорта. Это ул. Грушевского от Крепостного переулка до станции метро Арсенальная, улица Ивана Мазепы от станции метро Арсенальная до площади Славы, ул. Лаврская от площади Славы до перекрестка улиц Лаврской и Цитадельной, аллея Героев Крут от парковой дороги до площади Славы, и ул. Емельяновича-Павленко от переулка Крестового к площади Славы. Просим водителей завтра учитывать эти обстоятельства", - сказал Тракало.

Он призвал граждан отнестись с пониманием к таким действиям полицейских, направленных на обеспечение безопасности киевлян и гостей города.

Как сообщал УНН, на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, ожидается более 10 тыс. участников.