На заходи 9 травня у столиці заявлено понад 10 тис. учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На 9 травня у Києві заявлено вже п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників. Про це сказав речник Нацполіції України Ярослав Тракало під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
"Щодо столиці, то станом на тепер до КМДА надійшло 5 повідомлень про проведення заходів з нагоди відзначення річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - сказав Тракало.
За його словами, у Києві заплановано кілька походів з покладання квітів, а також мітинги. Здебільшого це заходи у центрі столиці.
"Заявлена кількість учасників – понад 10 тис. осіб", - додав речник Нацполіції.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 9 травня у Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.
Як повідомляв УНН, у заходах 9 травня в Україні очікується участь понад 600 тис. людей.