На заходи 9 травня у столиці заявлено понад 10 тис. учасників

КИЇВ. 8 травня. УНН. На 9 травня у Києві заявлено вже п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників. Про це сказав речник Нацполіції України Ярослав Тракало під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.