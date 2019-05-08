На мероприятия 9 мая в столице заявлено более 10 тыс. участников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, ожидается более 10 тыс. участников. Об этом сказал пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Что касается столицы, то по состоянию на сейчас в КГГА поступило 5 сообщений о проведении мероприятий по случаю годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне", - сказал Тракало.
По его словам, в Киеве запланировано несколько шествий с возложения цветов, а также митинги. В основном это мероприятия в центре столицы.
"Заявленное количество участников - более 10 тыс. человек", - добавил представитель Нацполиции.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Киеве планируется провести сразу четыре массовых шествия в районе парка Вечной Славы.
Как сообщал УНН, в мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.