У заходах 9 травня очікується участь понад 600 тис. людей — МВС

КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ очікує, що у святкових заходах 9 травня в Україні візьме участь понад 600 тис. громадян. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.