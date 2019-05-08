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У заходах 9 травня очікується участь понад 600 тис. людей — МВС

У заходах 9 травня очікується участь понад 600 тис. людей — МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ очікує, що у святкових заходах 9 травня в Україні візьме участь понад 600 тис. громадян. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.

“Всього на 9 травня заплановано по Україні понад 1200 заходів... У масових заходах планується, що візьмуть участь понад 600 тис. учасників — це загальна кількість по Україні”, — сказав він.

За словами Шкіряка, до охорони громадського порядку і носіння служби підрозділами МВС буде залучено понад 16 тис. поліцейських, 2,3 тис. нацгвардійців, 7 тис. рятувальників та 2 тис. одиниць спецтехніки.

Як повідомляв УНН, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки.

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