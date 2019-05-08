Охорону українського кордону напередодні 9 травня посилили

"Посилені заходи безпеки на державному кордоні проводяться співробітниками Державної прикордонної служби України напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - вказали у відомстві.

Вказано, що такі заходи проводяться з метою недопущення ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, інших засобів терору, а також в’їзду в Україну чи транзитного проїзду осіб із сепаратистськими та екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Зокрема, це стосується і осіб на мотоциклах, які належать до байкерського руху "Ночные волки", відзначили прикордонники.

"Заходи безпеки проводяться також на основі проведеного аналізу та досвіду попередніх років, адже у 2017-2018 роках такі спроби мали місце з боку членів російського байкерського клубу "Ночные волки" та їх адептів, з так званих самопроголошених "ДНР/ЛНР" – байкерського клубу "Ночные волки. Донбасс", які прямували напередодні 9 травня під загальним гаслом мотопробігу "Дороги Победы – на Берлин-2018", - вказали у Держприкордонслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи

У відомстві додали, що жодних організованих груп байкерів чи навіть одиночних мотоциклістів-провокаторів державний кордон за період пасхальних та травневих свят не перетинали ні на в'їзд, ні на виїзд, однак такі спроби не виключаються.

Тому, як вказали у Держприкордонслужбі, "у разі прибуття в пункти пропуску іноземців (насамперед, що пересуваються мототранспортом), які агресивно налаштовані щодо держави Україна, будуть висловлювати незадоволення українською владою, прямувати з прапорами РФ, проросійською символікою, георгіївськими стрічками, матеріалами агітаційного характеру, буде прийматись рішення щодо непропуску таких осіб (груп) в Україну, за наявності правових підстав буде заборонено цим особам (групам) в’їзд в Україну у визначеному законодавством порядку".

Щодо порядку контролю та оформлення зазначеної категорії іноземців, а також на випадок виникнення конфліктних і інших нестандартних ситуацій в пунктах пропуску Держприкордонслужбою уточнено взаємодію з підрозділами СБУ, Нацполіції та ДФС.

Як повідомляв УНН, у поліції розповіли, як забезпечуватимуть порядок 8 та 9 травня.