Охорону українського кордону напередодні 9 травня посилили

ukru
22 березня, 17:51 • 57336 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 106436 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 93503 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 94558 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 73834 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99740 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150083 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167388 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154390 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242579 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 30819 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 25586 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 35658 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 32880 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 20168 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159537 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242579 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206638 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191661 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51001 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47565 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64251 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42439 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76608 перегляди
Актуальне
Охорону українського кордону напередодні 9 травня посилили

Охорону українського кордону напередодні 9 травня посилили

Київ • УНН

 • 10344 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Посилені заходи безпеки на державному кордоні проводяться співробітниками Державної прикордонної служби України напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - вказали у відомстві.

Вказано, що такі заходи проводяться з метою недопущення ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, інших засобів терору, а також в’їзду в Україну чи транзитного проїзду осіб із сепаратистськими та екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Зокрема, це стосується і осіб на мотоциклах, які належать до байкерського руху "Ночные волки", відзначили прикордонники.

"Заходи безпеки проводяться також на основі проведеного аналізу та досвіду попередніх років, адже у 2017-2018 роках такі спроби мали місце з боку членів російського байкерського клубу "Ночные волки" та їх адептів, з так званих самопроголошених "ДНР/ЛНР" – байкерського клубу "Ночные волки. Донбасс", які прямували напередодні 9 травня під загальним гаслом мотопробігу "Дороги Победы – на Берлин-2018", - вказали у Держприкордонслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві заявлені одразу чотири масові ходи

У відомстві додали, що жодних організованих груп байкерів чи навіть одиночних мотоциклістів-провокаторів державний кордон за період пасхальних та травневих свят не перетинали ні на в'їзд, ні на виїзд, однак такі спроби не виключаються.

Тому, як вказали у Держприкордонслужбі, "у разі прибуття в пункти пропуску іноземців (насамперед, що пересуваються мототранспортом), які агресивно налаштовані щодо держави Україна, будуть висловлювати незадоволення українською владою, прямувати з прапорами РФ, проросійською символікою, георгіївськими стрічками, матеріалами агітаційного характеру, буде прийматись рішення щодо непропуску таких осіб (груп) в Україну, за наявності правових підстав буде заборонено цим особам (групам) в’їзд в Україну у визначеному законодавством порядку".

Щодо порядку контролю та оформлення зазначеної категорії іноземців, а також на випадок виникнення конфліктних і інших нестандартних ситуацій в пунктах пропуску Держприкордонслужбою уточнено взаємодію з підрозділами СБУ, Нацполіції та ДФС.

Як повідомляв УНН, у поліції розповіли, як забезпечуватимуть порядок 8 та 9 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29