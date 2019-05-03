У поліції повідомили, як забезпечуватимуть порядок 8 та 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За кілька днів в Україні відзначатимуть два державних свята: 8 травня – День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У поліції повідомили, що повністю готові забезпечувати правопорядок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП Києва.
На ці дати вже заявлено проведення у столиці кількох акцій, у тому числі офіційні державні заходи і марш “Безсмертний полк”, організатори якого заявили про участь в акції до 5 тисяч осіб.
"З розрахунку заявленої кількості учасників буде визначатися і чисельність правоохоронців, залучених до охорони публічної безпеки. Минулоріч правопорядок під час проведення вказаної акції забезпечували близько двох тисяч поліцейських, тож цього року також орієнтуємося на таку ж кількість залученого особового складу“, — розповів начальник ГУНП Андрій Крищенко.
У поліції сподіваються, що цього року все пройде спокійно.
“Ми зробимо все для того, аби акції вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни українців пройшли спокійно та без ексцесів. Також до охорони публічної безпеки залучатимуться і представники громадського формування „Муніципальна варта“. Впевнений, що спільними зусиллями ми забезпечимо правопорядок у столиці”, — підсумував керівник поліції Києва.
Нагадаємо, акція “Безсмертний полк” пройде у столиці 9 травня. Розпочнеться о 10 годині.