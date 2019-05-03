У поліції повідомили, як забезпечуватимуть порядок 8 та 9 травня

КИЇВ. 3 травня. УНН. За кілька днів в Україні відзначатимуть два державних свята: 8 травня – День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У поліції повідомили, що повністю готові забезпечувати правопорядок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП Києва.