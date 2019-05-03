В полиции сообщили, как будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Через несколько дней в Украине будут отмечать два государственных праздника: 8 мая - День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В полиции сообщили, что полностью готовы обеспечивать правопорядок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Киева.
На эти даты уже заявлено проведение в столице нескольких акций, в том числе официальные государственные мероприятия и марш "Бессмертный полк", организаторы которого заявили об участии в акции в 5 000 человек.
"Из расчета заявленного количества участников будет определяться и численность правоохранителей, привлеченных к охране общественной безопасности. В прошлом правопорядок во время проведения указанной акции обеспечивали около двух тысяч полицейских, поэтому в этом году также ориентируемся на такое же количество привлеченного личного состава", - рассказал начальник ГУНП Андрей Крищенко.
В полиции надеются, что в этом году все пройдет спокойно.
"Мы сделаем все для того, чтобы акции памяти погибших во время Второй мировой войны Украинская прошли спокойно и без эксцессов. Также к охране общественной безопасности будут привлекаться и представители общественного формирования "Муниципальная стража". Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим правопорядок в столице", - подытожил руководитель полиции Киева.
Напомним, акция "Бессмертный полк" пройдет в столице 9 мая. Начнется в 10:00.