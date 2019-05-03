На участь у марші “Безсмертний полк” заявлено 5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Участь у марші “Безсмертний полк”, проведення якого заплановане на 9 травня, можуть взяти 5 тисяч осіб. Саме таку кількість заявили організатори. Про це розповів начальник ГУНП Києва Андрій Крищенко, повідомляє УНН.
“Наразі анонсовано, що у марші візьмуть участь понад п’ять тисяч осіб. З розрахунку заявленої кількості учасників буде визначатися і чисельність правоохоронців, залучених до охорони публічної безпеки. Минулоріч правопорядок під час проведення вказаної акції забезпечували близько двох тисяч поліцейських, тож цього року також орієнтуємося на таку ж кількість залученого особового складу”, — розповів Андрій Крищенко.
Окрему увагу керівник столичної поліції звернув на недопустимість використання забороненої символіки під час відзначення травневих свят:
“Зважаючи на заяви деяких політиків, я хочу заспокоїти одних та попередити інших громадян: поліція на всі випадки порушення Закону реагуватиме одразу і відповідно до чинного законодавства. Тому закликаю утриматися від використання забороненої комуністичної та нацистської символіки. Минулого року деякі громадяни свідомо провокували суспільство та правоохоронців, створюючи конфліктні ситуації. Сподіваюся, цьогоріч таких випадків не буде”, — підкреслив начальник київських поліцейських.
Нагадаємо, що згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, заборонено використання, поширення та публічне використання комуністичної та нацистської символіки, у тому числі і георгіївської (гвардійської) стрічки. За порушення вказаного Закону передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.
Нагадаємо, акція “Безсмертний полк” пройде у столиці 9 травня. Розпочнеться о 10 годині.