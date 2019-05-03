На участие в марше "Бессмертный полк" заявлено 5 тысяч человек

"Сейчас анонсировано, что в марше примут участие более пять тысяч человек. Из расчета заявленного количества участников будет определяться и численность правоохранителей, привлеченных к охране общественной безопасности. В прошлом правопорядок во время проведения указанной акции обеспечивали около двух тысяч полицейских, поэтому в этом году также ориентируемся на такое же количество привлеченного личного состава", - рассказал Андрей Крищенко.

Особое внимание руководитель столичной полиции обратил на недопустимость использования запрещенной символики во время празднования майских праздников:

"Учитывая заявления некоторых политиков, я хочу успокоить одних и предупредить других граждан: полиция на все случаи нарушения Закона реагировать сразу и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому призываю воздержаться от использования запрещенной коммунистической и нацистской символики. В прошлом году некоторые граждане сознательно провоцировали общество и правоохранителей, создавая конфликтные ситуации. Надеюсь, в этом году таких случаев не будет", - подчеркнул начальник киевских полицейских.

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", запрещено использование, распространение и публичное использование коммунистической и нацистской символики, в том числе и георгиевской (гвардейской) ленты. За нарушение указанного Закона предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Напомним, акция "Бессмертный полк" пройдет в столице 9 мая. Начнется в 10:00.