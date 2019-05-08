Охрану украинской границы накануне 9 мая усилили

"Усиленные меры безопасности на государственной границе проводятся сотрудниками Государственной пограничной службы Украины накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - указали в ведомстве.

Указано, что такие мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", отметили пограничники.

"Меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов, так называемых самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" - байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробега "Дороги Победы - на Берлин-2018", - указали в Госпогранслужбе.

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В ведомстве добавили, что никакие организованные группы байкеров или даже одиночные мотоциклисты-провокаторы государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд, однако такие попытки не исключаются.

Поэтому, как указали в Госпогранслужбе, "в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, ехать с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещен этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке".

О порядке контроля и оформления указанной категории иностранцев, а также в случае возникновения конфликтных и других нестандартных ситуаций в пунктах пропуска Госпогранслужбой уточнено взаимодействие с подразделениями СБУ, Нацполиции и ГФС.

Как сообщал УНН, в полиции рассказали, как будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая.