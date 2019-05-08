В мероприятия 9 мая ожидается участие более 600 тыс. человек - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство внутренних дел ожидает, что в праздничных мероприятиях 9 мая в Украине примет участие более 600 тыс. граждан. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Всего на 9 мая запланировано по Украине более 1200 мероприятий... В массовых мероприятиях планируется, что примут участие более 600 тыс. участников - это общее количество по Украине", - сказал он.
По словам оценивания качества, к охране общественного порядка и ношение службы подразделениями МВД будет привлечено более 16 тыс. полицейских, 2,3 тыс. нацгвардейцев, 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц спецтехники.
Как сообщал УНН, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, отмечается 9 мая, усиленные меры безопасности.