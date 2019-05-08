На час проведення заходів 9 травня у Києві змінили рух громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У четвер, 9 травня, у зв’язку з проведенням заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з початку руху і до закінчення заходів змінюється рух одного тролейбусного і трьох автобусних маршрутів. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс", передає УНН.
Так, завтра змінюється рух тролейбусного маршруту № 38, автобусних маршрутів №№ 24, 55, 62.
Рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).
Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону ім. В. В. Лобановського.
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Рух автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – бульвар Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – станція метро "Палац Спорту". У зворотному напрямку: вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бульвар Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом.
Рух автобусів маршруту № 62 буде організовано від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).
Як повідомляв УНН, названо столичні вулиці, які перекриють 9 травня.
Нагадаємо, що КМДА вже затвердила та опублікувала план урочистих і культурно-просвітницьких подій на відзначення Дня пам’яті та примирення та 74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
На День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.