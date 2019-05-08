На час проведення заходів 9 травня у Києві змінили рух громадського транспорту

КИЇВ. 8 травня. УНН. У четвер, 9 травня, у зв’язку з проведенням заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з початку руху і до закінчення заходів змінюється рух одного тролейбусного і трьох автобусних маршрутів. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс", передає УНН.