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До дня перемоги над нацизмом у столиці відбудеться молебень за мир

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Київська міська держадміністрація затвердила та опублікувала план урочистих і культурно-просвітницьких подій на відзначення Дня пам’яті та примирення та 74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, 6 травня у Колонній залі КМДА відбудеться святкова зустріч керівництва міста з учасниками бойових дій Другої світової війни, представниками громадських організацій, ветеранів війни та праці.

Наступного дня, 7 травня, у Пущі-Водиці привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни (вул. Ф.Максименка, 26).

У День пам’яті та примирення, 9 травня, традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Цього ж дня з 11:00 до 17:00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в межах концертно-тематичної програми "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" відбудуться поминальний реквієм "Пам’ять" та молебень за мир в Україні.

З 12:00 до 18:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму "Рокам ніколи пам’яті не стерти" за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

Зазначається, що 8-9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концертні програми.

Окрім того, передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, відзначили у КМДА.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначають п’яті роковини трагічних подій 2 травня. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі.

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