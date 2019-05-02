До дня перемоги над нацизмом у столиці відбудеться молебень за мир

КИЇВ. 2 травня. УНН. Київська міська держадміністрація затвердила та опублікувала план урочистих і культурно-просвітницьких подій на відзначення Дня пам’яті та примирення та 74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.