Ко дню победы над нацизмом в столице состоится молебен за мир

КИЕВ. 2 мая. УНН. Киевская городская госадминистрация утвердила и опубликовала план торжественных и культурно-просветительских событий в честь Дня памяти и примирения и 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.