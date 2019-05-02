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Ко дню победы над нацизмом в столице состоится молебен за мир

Ко дню победы над нацизмом в столице состоится молебен за мир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Киевская городская госадминистрация утвердила и опубликовала план торжественных и культурно-просветительских событий в честь Дня памяти и примирения и 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, 6 мая в Колонном зале КГГА состоится праздничная встреча руководства города с участниками боевых действий Второй мировой войны, представителями общественных организаций, ветеранов войны и труда.

На следующий день, 7 мая, в Пуще-Водице поздравят ветеранов войны, участников антитеррористической операции, находящихся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны (ул. Ф.Максименка, 26).

В День памяти и примирения, 9 мая, традиционно в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

В этот же день с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним - Побеждаем!" состоятся поминальный реквием "Память" и молебен за мир в Украине.

С 12:00 до 18:00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

Отмечается, что 8-9 мая во всех районах столицы предусмотрены тематические концертные программы.

Кроме того, предусмотрено оказание единовременной адресной материальной помощи киевским ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, отметили в КГГА.

Напомним, сегодня в Одессе отмечают пятую годовщину трагических событий 2 мая. Подразделения МВД работают в усиленном режиме.

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