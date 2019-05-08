Безпеку в Києві 9 травня забезпечуватимуть близько 2 тис. поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У столиці 9 травня публічну безпеку забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
"Публічну безпеку забезпечуватимуть близько 2 тис. поліцейських, а також додаткові групи документування та вибухотехніки. У зв’язку з цим безпосередньо в центрі Києва заходи безпеки будуть посилені, зокрема поліція проводитиме фільтраційні заходи", - сказав Тракало.
З його слів, посилення буде зокрема там, де поліція очікує найбільше скупчення людей.
"Це Арсенальна площа, вул. Івана Мазепи, парк Вічної Слави, Софіївська площа, Європейська площа, Майдан Незалежності, алея Героїв Небесної Сотні, вул. Михайлівська та Трьохсвятительська", - зазначив речник Нацполіції.
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Як повідомляв УНН, у заходах 9 травня в Україні очікується участь понад 600 тис. людей.
Крім того, на 9 травня у Києві заявлено вже п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників.
Також нагадаємо, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки.