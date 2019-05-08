Безопасность в Киеве 9 мая будут обеспечивать около 2 тыс. полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В столице 9 мая публичную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Публичную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. полицейских, а также дополнительные группы документирования и взрывотехники. В связи с этим в самом центре Киева меры безопасности будут усилены, в частности полиция будет проводить фильтрационные мероприятия", - сказал Тракало.
По его словам, усиление будет в частности там, где полиция ожидает большое скопление людей.
"Это Арсенальная площадь, ул. Ивана Мазепы, парк Вечной Славы, Софиевская площадь, Европейская площадь, Майдан Независимости, аллея Героев Небесной Сотни, ул. Михайловская и Трехсвятительская", - отметил пресс-секретарь Нацполиции.
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Как сообщал УНН, в мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.
Кроме того, на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, ожидается более 10 тыс. участников.
Также напомним, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.