У МВС надали перелік забороненої 9 травня символіки

"В цей день (9 травня – ред.) у нас часто з’являються люди, які використовують заборонену українськими законами символіку. Тому хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів - комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України", - сказав Шкіряк.

З його слів, правоохоронці будуть одразу ж реагувати на ці заборонені дії відповідно до законів України.

"Заборонено законами України: герби, прапори СРСР, УРСР, інших комуністичних країн, серп і молот, в тому числі у поєднанні з п’ятикутною зіркою, гімни СРСР або радянських республік, символіка комуністичної партії, пам’ятки з зображенням партійних та радянських керівників, комуністичні гасла і цитати. Безумовно, категорично заборонено використання так званої "георгієвської стрічки", яка для кожного свідомого українського громадянина є символом російської агресії і російського терору", - сказав радник міністра.

Він підкреслив, що саме з цими стрічками російські терористи і загарбники вбили понад 11 тис. безневинних українських громадян і наших воїнів-героїв.

"На георгієвські стрічки буде реакція відповідна, яка виписана окремою статтею адміністративного кодексу України", - зазначив Шкіряк.

"Безперечно, і на символи фашизму, тобто нацистської націонал-соціалістичної партії теж – мається на увазі все, що стосується нацизму", - додав він.

Нагадаємо, на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину із забороненою символікою.