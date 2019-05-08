У МВС надали перелік забороненої 9 травня символіки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
"В цей день (9 травня – ред.) у нас часто з’являються люди, які використовують заборонену українськими законами символіку. Тому хочемо вкотре нагадати про неможливість використання будь-яких символів тоталітарних режимів - комуністичного і нацистського під час проведення масових заходів, які відбудуться 9 травня на території всієї України", - сказав Шкіряк.
З його слів, правоохоронці будуть одразу ж реагувати на ці заборонені дії відповідно до законів України.
"Заборонено законами України: герби, прапори СРСР, УРСР, інших комуністичних країн, серп і молот, в тому числі у поєднанні з п’ятикутною зіркою, гімни СРСР або радянських республік, символіка комуністичної партії, пам’ятки з зображенням партійних та радянських керівників, комуністичні гасла і цитати. Безумовно, категорично заборонено використання так званої "георгієвської стрічки", яка для кожного свідомого українського громадянина є символом російської агресії і російського терору", - сказав радник міністра.
Він підкреслив, що саме з цими стрічками російські терористи і загарбники вбили понад 11 тис. безневинних українських громадян і наших воїнів-героїв.
"На георгієвські стрічки буде реакція відповідна, яка виписана окремою статтею адміністративного кодексу України", - зазначив Шкіряк.
"Безперечно, і на символи фашизму, тобто нацистської націонал-соціалістичної партії теж – мається на увазі все, що стосується нацизму", - додав він.
Нагадаємо, на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину із забороненою символікою.