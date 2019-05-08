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В МВД предоставили перечень запрещенной 9 мая символики

В МВД предоставили перечень запрещенной 9 мая символики

Киев  •  УНН

 • 27879 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Министерстве внутренних дел напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов во время проведения массовых мероприятий, которые состоятся 9 мая на территории всей Украины. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В этот день (9 мая - ред.) у нас часто появляются люди, которые используют запрещенную украинскими законам символику. Поэтому хотим еще раз напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов - коммунистического и нацистского во время проведения массовых мероприятий, которые состоятся 9 мая на территории всей Украины", - сказал Шкиряк.

По его словам, правоохранители будут сразу же реагировать на эти запрещенные действия в соответствии с законами Украины.

"Запрещено законами Украины: гербы, флаги СССР, УССР, других коммунистических стран, серп и молот, в том числе в сочетании с пятиконечной звездой, гимны СССР или советских республик, символика коммунистической партии, памятники с изображением партийных и советских руководителей, коммунистические лозунги и цитаты. Безусловно, категорически запрещено использование так называемой "Георгиевской ленточки", которая для каждого сознательного украинского гражданина является символом российской агрессии и российского террора", - сказал советник министра.

Он подчеркнул, что именно с этими лентами российские террористы и захватчики убили более 11 тыс. невинных украинских граждан и наших воинов-героев.

"На георгиевские ленты будет реакция соответствующая, которая выписана отдельной статьей административного кодекса Украины", - отметил Шкиряк.

"Безусловно, и на символы фашизма, то есть нацистской национал-социалистической партии тоже - имеется в виду все, что касается нацизма", - добавил он.

Напомним, на Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с запрещенной символикой.

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