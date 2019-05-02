На Куликовому полі затримали 15-річну дівчину із забороненою символікою

“До місця проведення масових заходів 15-річна одеситка прийшла у футболці з зображенням забороненої українським законодавством радянської символіки. Дівчину доправили до територіального відділу поліції. Враховуючи те, що неповнолітня не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за невиконання обов’язків щодо виховання доньки відносно її батька складено протокол за ч.4 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці.

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куликовому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 — загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.