На Куликовом поле задержали 15-летнюю девушку с запрещенной символикой

"К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя одесситка пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символики. Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Учитывая, что несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч.4 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.