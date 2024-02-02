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На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 13:20  •  13157 просмотра

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Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было поражено по меньшей мере три российских самолета. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона в пятницу, сообщает корреспондент УНН.

Лучшее подтверждение - это спутниковые снимки, которые уже есть в интернете... Но еще лучшее подтверждение - это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен. Это является лучшим подтверждением того, что не все цели сбиты, как они у себя сообщают, и что ракеты достигли своих целей

- рассказал Игнат.

Дополнение

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Ранее в СМИ сообщили, что в результате удара по военному аэродрому Бельбек, что в Севастополе, украинская авиация могла повредить пункт связи россиян.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
krymКрым
sevastopolСевастополь
На аеродромі "Бельбек" у Криму було уражено щонайменше три літаки рф - Ігнат
At least three Russian planes hit at Belbek airfield in Crimea - Ignat
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