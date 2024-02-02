На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

На аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было поражено по меньшей мере три российских самолета. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона в пятницу, сообщает корреспондент УНН.

Лучшее подтверждение - это спутниковые снимки, которые уже есть в интернете... Но еще лучшее подтверждение - это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен. Это является лучшим подтверждением того, что не все цели сбиты, как они у себя сообщают, и что ракеты достигли своих целей - рассказал Игнат.

Дополнение

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Ранее в СМИ сообщили, что в результате удара по военному аэродрому Бельбек, что в Севастополе, украинская авиация могла повредить пункт связи россиян.