На аеродромі "Бельбек" у Криму було уражено щонайменше три літаки рф - Ігнат

На аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму 31 січня було уражено щонайменше три російських літаки. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у п'ятницю, повідомляє кореспондент УНН.

Найкраще підтвердження – це супутникові знімки, які вже є в інтернеті… Але ще найкраще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають та публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений. Це є найкращим підтвердженням того, що не всі цілі збиті, як вони у себе повідомляють, і що ракети досягли своїх цілей - розповів Ігнат.

Доповнення

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляв, що в результаті удару по окупованому росіянами аеродрому Бельбек, що в Криму, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Раніше у ЗМІ повідомили, що в результаті удару по військовому аеродрому Бельбек, що в Севастополі, українська авіація могла пошкодити пункт зв'язку росіян.