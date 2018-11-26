МИД: украинские моряки имеют статус военнопленных

“Очень важно, чтобы весь цивилизованный мир не ограничивался формальными и неформальными заявлениями, сильными или очень сильными, а принимал необходимые меры против России”, — сказал министр.

По его словам, МИД активно ведет переговоры со всеми друзьями и партнерами Украины, призывая их применять все меры и рычаги с целью освобождения украинских моряков и судов.

“Согласно международному праву, статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 1949 года, поэтому наши моряки являются военнопленными”, — сказал Климкин.

МИД также ведет переговоры с Международным Комитетом Красного Креста для того, чтобы он включился немедленно для мониторинга как состояния моряков, так и вопроса их освобождения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.