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МВД призвали усилить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана в Умани

МВД призвали усилить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана в Умани

Киев  •  УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Госкомиссия поручила Министерству внутренних дел Украины усилить и обеспечить безопасность во время празднования хасидами Рош-ха-Шана - Нового года по иудейскому календарю - в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал Немчинов.

По его словам, одним из ключевых обсуждавшихся вопросов было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана - Нового года по иудейскому календарю.

"В связи с этим Государственная комиссия поручила:

• Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;

• Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана;

• Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений", - проинформировал министр.

Кроме того, по его словам, на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников.

Как сообщал УНН, в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов.

В то же время, напомним, министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять в этом году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана.

Как сообщал УНН, ранее участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош-ха-Шана в традиционном формате в 2020 году невозможно ввиду эпидемической ситуации в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Украинские Национальные Новости

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