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МВС закликали підсилити безпеку під час святкування Рош-Гашана в Умані

МВС закликали підсилити безпеку під час святкування Рош-Гашана в Умані

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Держкомісія доручила Міністерству внутрішніх справ України підсилити та забезпечити безпеку під час святкування хасидами Рош-Гашана - Нового року за іудейським календарем - у зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав Немчінов.

За його словами, одним із ключових питань, що обговорювалися, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-Гашана - Нового року за іудейським календарем.

"У зв’язку з цим Державна комісія поручила:

• Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

• Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

• Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень", - проінформував міністр.

Крім того, за його словами, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

Як повідомляв УНН, цього року очікується прибуття до України від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів.

Водночас, нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош-Гашана.

Як повідомляв УНН, раніше учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана в традиційному форматі у 2020 році є неможливим з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Українські Національні Новини

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