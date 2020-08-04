Ізраїль виступив проти паломництва хасидів до Умані цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош Гашана. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Так, у країні погіршується статистика з захворюваності на COVID-19.
"Тож наша професійна позиція полягає в тому, що захід не можна дозволяти через збори 30 тисяч осіб. Єдиний спосіб зупинити це - українські органи влади повинні вжити належних заходів", - сказав директор департаменту з міжнародних відносин МОЗ Ізраїлю Ашер Шальмон.
Як раніше повідомляв УНН, учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош Гашана в традиційному форматі в 2020 році є неможливим з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.