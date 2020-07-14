Рош ха-Шана в Умані: влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року

КИЇВ. 14 липня. УНН. Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій, посилаючись на документ Міністерства закордонних справ від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, передає УНН.