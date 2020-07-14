Рош ха-Шана в Умані: влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій, посилаючись на документ Міністерства закордонних справ від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, передає УНН.
“Результатом учасників міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала спільна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим”, — написав міський голова.
Відповідно до документу, який також оприлюднив Цебрій, 9 липня в приміщенні МЗС відбулась міжвідомча нарада щодо можливості організації цього року паломництва хасидів до Умані з урахуванням ситуації з COVID-19.
Учасники наради дійшли висновків про неможливість паломництва у традиційному форматі, серед іншого, через ситуацію з коронавірусом в Державі Ізраїль, заборону проведення масових заходів в Україні, а також складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.
Як зазначається в документі, ізраїльська сторона з розумінням сприйме скасування паломництва цього року.
“При цьому, прослідковуються спроби політизувати питання цьогорічного паломництва хасидів до Умані, зокрема карантинні обмеження та заборони подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму“ деяких представників української сторони тощо”, — зазначили в МЗС.
Через це, зазначають в документі, існує потреба вироблення узгодженої державної позиції і відповідного рішення про організацію святкування Рош ха-Шана іудейської громадою в цьому році.
У зв’язку з цим учасники наради просять доручити Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (в т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в’їзд іноземних громадян в Україну). Причетним центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади просять доручити розглянути альтернативні варіанти святкування Рош ха-Шана.
Як повідомляв УНН, у квітні в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид. Пізніше у дружини і двох дітей померлого паломника-хасида діагностували COVID-19.