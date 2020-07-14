Рош ха-Шана в Умані: влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року

ukru
Ексклюзив
07:00 • 48458 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 70088 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 112081 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 159274 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 132087 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143576 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145806 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128822 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183036 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126192 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 95456 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 136729 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 117324 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 103729 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 104027 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 48441 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 70043 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 68660 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 126640 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 131184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 476 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102222 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103091 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121027 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137726 перегляди
Актуальне
Рош ха-Шана в Умані: влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року

Рош ха-Шана в Умані: влада вказала на неможливість традиційного паломництва хасидів цього року

Київ • УНН

 • 48424 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій, посилаючись на документ Міністерства закордонних справ від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, передає УНН.

“Результатом учасників міжвідомчої наради в приміщенні МЗС України стала спільна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим”, — написав міський голова.

Відповідно до документу, який також оприлюднив Цебрій, 9 липня в приміщенні МЗС відбулась міжвідомча нарада щодо можливості організації цього року паломництва хасидів до Умані з урахуванням ситуації з COVID-19.

Учасники наради дійшли висновків про неможливість паломництва у традиційному форматі, серед іншого, через ситуацію з коронавірусом в Державі Ізраїль, заборону проведення масових заходів в Україні, а також складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Як зазначається в документі, ізраїльська сторона з розумінням сприйме скасування паломництва цього року.

“При цьому, прослідковуються спроби політизувати питання цьогорічного паломництва хасидів до Умані, зокрема карантинні обмеження та заборони подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму“ деяких представників української сторони тощо”, — зазначили в МЗС.

Через це, зазначають в документі, існує потреба вироблення узгодженої державної позиції і відповідного рішення про організацію святкування Рош ха-Шана іудейської громадою в цьому році.

У зв’язку з цим учасники наради просять доручити Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (в т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в’їзд іноземних громадян в Україну). Причетним центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади просять доручити розглянути альтернативні варіанти святкування Рош ха-Шана.

Як повідомляв УНН, у квітні в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид. Пізніше у дружини і двох дітей померлого паломника-хасида діагностували COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32