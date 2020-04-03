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В Умані від коронавірусу помер паломник-хасид

В Умані від коронавірусу помер паломник-хасид

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Умані у померлого хасида підтвердили коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Черкаської ОДА Роман Бондар, передає УНН.

“У померлого в Умані хасида діагностували COVID-2019. Про це повідомили у лабораторному центрі МОЗ України”, — написав він.

Зазначається, що чоловік громадянин США, прибув із Лондона 11 березня, 47 років. Приїхав в Умань із дружиною та шістьма дітьми. В усіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, які перебувають в самоізоляції.

“Мав важку супутню патологію, попри намагання лікарів надати медичну допомогу не підпускав фахівців та не виконував рекомендації. На жаль, маємо такий прикрий випадок”, — додає він.

Так, він додав, що в Умані посилять заходи безпеки, зокрема патрулювання. “Містян закликаємо не порушувати карантинні заходи та нагадуємо про відповідальність!”, — написав Бондар.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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