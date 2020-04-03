В Умани от коронавируса умер паломник-хасид
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Умани у умершего хасида подтвердили коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Черкасской ОГА Роман Бондарь, передает УНН.
“У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019. Об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины”, — написал он.
Отмечается, что мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11 марта, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции.
“(Мужчина) имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации. К сожалению, имеем такой досадный случай”, — добавляет он.
Так, он добавил, что в Умани усилят меры безопасности, в частности патрулирования. “Горожан призываем не нарушать карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности!”, — написал Бондарь.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.