Рош ха-Шана в Умани: власти указали на невозможность традиционного паломничества хасидов в этом году

КИЕВ. 14 июля. УНН. Прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году невозможно. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Умани Александр Цебрий, ссылаясь на документ Министерства иностранных дел от 10 июля за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, передает УНН.