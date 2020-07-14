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Рош ха-Шана в Умани: власти указали на невозможность традиционного паломничества хасидов в этом году

Рош ха-Шана в Умани: власти указали на невозможность традиционного паломничества хасидов в этом году

Киев  •  УНН

 • 48415 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году невозможно. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Умани Александр Цебрий, ссылаясь на документ Министерства иностранных дел от 10 июля за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, передает УНН.

"Результатом участников межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", - написал мэр.

Согласно документу, который также обнародовал Цебрий, 9 июля в здании МИД состоялось межведомственное совещание по возможности организации в этом году паломничества хасидов в Умань с учетом ситуации с COVID-19.

Участники совещания пришли к выводу о невозможности паломничества в традиционном формате, в том числе, из-за ситуации с коронавирусом в Государстве Израиль, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, а также сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

Как отмечается в документе, израильская сторона с пониманием воспримет отмену паломничества в этом году.

"При этом, прослеживаются попытки политизировать вопрос нынешнего паломничества хасидов в Умань, в частности карантинные ограничения и запреты подаются некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и т.д.", - отметили в МИД.

Из-за этого, отмечают в документе, существует потребность выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения об организации празднования Рош ха-Шана иудейской общиной в этом году.

В связи с этим участники совещания просят поручить Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранных граждан в Украину). Причастным центральным органам исполнительной власти и местным органам власти просят поручить рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош ха-Шана.

Как сообщал УНН, в апреле в Умани от коронавируса умер паломник- хасид. Позже у жены и двух детей умершего паломника-хасида диагностировали COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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