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У дружини і двох дітей паломника-хасида, який помер в Умані, виявили COVID-19

У дружини і двох дітей паломника-хасида, який помер в Умані, виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Умані у дружини та двох дітей померлого хасида діагностовано COVID-2019. Дезінфекція за місцем проживання проведена двічі. Про це повідомив у Facebook мер Умані Олександр Цебрій, передає УНН.

За його словами, станом на 5 квітня в стаціонарі інфекційного відділення КНП “Уманська міська лікарня” перебуває: 8 хворих (з них одна 6-місячна дитина) з підтвердженим діагнозом COVID-19.

"Проведено епідрозслідування всіх контактних осіб. Всього — близько 50 осіб. У 3-х осіб вже підтвердився діагноз COVID-19.
А саме: у дружини (48 років) та двох дітей (донька −18 років та син −16 років) померлого хасида діагностовано COVID-2019.
Дезінфекція за місцем проживання проведена двічі", - написав міський голова.

Цебрій додав, що під наглядом сімейних лікарів знаходиться 125 осіб.

Нагадаємо, в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид.

Українські Національні Новини

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