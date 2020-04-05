У дружини і двох дітей паломника-хасида, який помер в Умані, виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Умані у дружини та двох дітей померлого хасида діагностовано COVID-2019. Дезінфекція за місцем проживання проведена двічі. Про це повідомив у Facebook мер Умані Олександр Цебрій, передає УНН.
За його словами, станом на 5 квітня в стаціонарі інфекційного відділення КНП “Уманська міська лікарня” перебуває: 8 хворих (з них одна 6-місячна дитина) з підтвердженим діагнозом COVID-19.
"Проведено епідрозслідування всіх контактних осіб. Всього — близько 50 осіб. У 3-х осіб вже підтвердився діагноз COVID-19.
А саме: у дружини (48 років) та двох дітей (донька −18 років та син −16 років) померлого хасида діагностовано COVID-2019.
Дезінфекція за місцем проживання проведена двічі", - написав міський голова.
Цебрій додав, що під наглядом сімейних лікарів знаходиться 125 осіб.
Нагадаємо, в Умані від коронавірусу помер паломник-хасид.