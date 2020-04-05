У жены и двух детей паломника-хасида, который умер в Умани, обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Умани у жены и двух детей умершего хасида диагностировано COVID-2019. Дезинфекция по месту жительства проведена дважды. Об этом сообщил в Facebook мэр Умани Александр Цебрий, передает УНН.
По его словам, по состоянию на 5 апреля в стационаре инфекционного отделения КНП "Уманская городская больница" находится 8 больных (из них один 6-месячный ребенок) с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Проведено эпидрасследование всех контактных лиц. Всего - около 50 человек. У 3-х человек уже подтвердился диагноз COVID-19.
А именно: у жены (48 лет) и двух детей (дочь -18 лет и сын -16 лет) умершего хасида диагностировано COVID-2019.
Дезинфекция по месту жительства проведена дважды", - написал мэр.
Цебрий добавил, что под наблюдением семейных врачей находится 125 человек.
Напомним, в Умани от коронавируса умер паломник-хасид.