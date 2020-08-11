В Україні очікують на прибуття від 5 до 10 тис. хасидів - Немчінов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Тому держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству закордонних справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Немчінов повідомляє, що сьогодні відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також, за його словами, одним із ключових питань, що обговорювались, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем).
"Цього року очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Враховуючи, епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - написав Немчінов.
За його словами, у зв’язку з цим державна комісія поручила:
▪️ Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;
▪️ Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;
▪️ Державній прикордонній службі розробиту пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.
"Окрім цього на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят", - зазначив він.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош-Гашана.
Як раніше повідомлялося в УНН, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.