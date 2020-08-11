В Україні очікують на прибуття від 5 до 10 тис. хасидів - Немчінов

ukru
19 березня, 18:42 • 36745 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 78519 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87738 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112269 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118922 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116632 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151743 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125016 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123878 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 26691 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 29808 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 35373 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 30321 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 31245 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79833 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102415 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83671 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151743 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51297 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58656 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107754 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126026 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125432 перегляди
Актуальне
В Україні очікують на прибуття від 5 до 10 тис. хасидів - Немчінов

В Україні очікують на прибуття від 5 до 10 тис. хасидів - Немчінов

Київ • УНН

 • 47427 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Тому держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству закордонних справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Немчінов повідомляє, що сьогодні відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також, за його словами, одним із ключових питань, що обговорювались, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем).

"Цього року очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Враховуючи, епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - написав Немчінов.

За його словами, у зв’язку з цим державна комісія поручила:

▪️ Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

▪️ Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

▪️ Державній прикордонній службі розробиту пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

"Окрім цього на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят", - зазначив він.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош-Гашана.

Як раніше повідомлялося в УНН, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32