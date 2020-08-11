В Україні очікують на прибуття від 5 до 10 тис. хасидів - Немчінов

Немчінов повідомляє, що сьогодні відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також, за його словами, одним із ключових питань, що обговорювались, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем).

"Цього року очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Враховуючи, епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - написав Немчінов.

За його словами, у зв’язку з цим державна комісія поручила:

▪️ Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

▪️ Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

▪️ Державній прикордонній службі розробиту пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

"Окрім цього на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят", - зазначив він.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цього року паломництво хасидів до Умані на свято Рош-Гашана.

Як раніше повідомлялося в УНН, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.