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В Украине ожидают на прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов - Немчинов

В Украине ожидают на прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов - Немчинов

Киев  •  УНН

 • 47417 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. Поэтому госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Министерству иностранных дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана из-за COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Немчинов сообщает, что сегодня состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, по его словам, одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

"В этом году ожидается от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - написал Немчинов.

По его словам, в связи с этим государственная комиссия поручила:

▪️ Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;

▪️ Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана;

▪️ Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.

"Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", - отметил он.

Напомним, министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять этого года паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана.

Как ранее сообщалось в УНН, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году невозможно, учитывая эпидемическую ситуацию в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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