Мужчину в камуфляжной форме нашли повешенным в одном из парков Одессы

Во время прогулки с собакой в Дюковском парке в Одессе, прохожий наткнулся на мужчину, который висел в петле в камуфляжной форме. По словам следователей, этот человек не был военнослужащим. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Житель города Одесса обнаружил тело мужчины около 6:50. Он был в камуфляжной одежде.

Группа правоохранителей идентифицировала умершего, он не имел отношения к военным. Мужчине было 32 года, и он не оставил посмертной записки.

Информация об этом случае зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса, с указанием причины как самоубийство.

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