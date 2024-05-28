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Чоловіка у камуфляжній формі знайшли повішеним в одному з парків Одеси

Чоловіка у камуфляжній формі знайшли повішеним в одному з парків Одеси

Київ • УНН

 • 19947 перегляди

32-річний чоловік у камуфляжній формі був знайдений повішеним у в Дюківському парку в Одесі. Він не залишив посмертної записки.

Під час прогулянки з собакою в Дюківському парку в Одесі, перехожий натрапив на чоловіка, який висів у петлі у камуфляжній формі . За словами слідчих,ця особа не була військовослужбовцем. Пише УНН з посиланням на Суспільне.

Мешканець міста Одеса виявив тіло чоловіка близько 6:50. Він був у камуфляжному одязі.

Група правоохоронців ідентифікувала померлого,він не мав стосунку до військових. Чоловікові було 32 роки, і він не залишив посмертної записки.

Інформацію про цей випадок зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу, із зазначенням причини як самогубство.

Побиття та доведення до самогубства чоловіка: в Київському обласному ТЦК спростували скандал26.05.24, 15:12 • 25633 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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