Мужчина в СЗЧ открыл огонь по полицейским на Днепровщине и совершил самоубийство, ранены двое бойцов КОРД - полиция
Киев • УНН
На Днепропетровщине мужчина, находившийся в СЗЧ, открыл прицельный огонь по полицейским во время обыска, ранив двух бойцов КОРД. После этого он совершил самоубийство, раненые полицейские госпитализированы.
В Днепропетровской области мужчина, находившийся в СЗЧ, открыл огонь по полицейским, после чего совершил самоубийство, ранены двое бойцов КОРД, сообщили в Национальной полиции в четверг, пишет УНН.
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"Сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно покинувшего воинскую часть (СЗЧ), фигурант открыл прицельный огонь по спецназовцам полиции из оружия, после чего совершил самоубийство", - сообщили в полиции.
Обыск, как указано, проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований и при силовой поддержке спецподразделения КОРД.
"В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Впоследствии, находясь в доме, мужчина совершил самоубийство, произведя выстрел в голову из оружия. Полицейские госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - указали в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.
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