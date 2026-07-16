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Мужчина в СЗЧ открыл огонь по полицейским на Днепровщине и совершил самоубийство, ранены двое бойцов КОРД - полиция

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

На Днепропетровщине мужчина, находившийся в СЗЧ, открыл прицельный огонь по полицейским во время обыска, ранив двух бойцов КОРД. После этого он совершил самоубийство, раненые полицейские госпитализированы.

Мужчина в СЗЧ открыл огонь по полицейским на Днепровщине и совершил самоубийство, ранены двое бойцов КОРД - полиция

В Днепропетровской области мужчина, находившийся в СЗЧ, открыл огонь по полицейским, после чего совершил самоубийство, ранены двое бойцов КОРД, сообщили в Национальной полиции в четверг, пишет УНН.

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"Сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно покинувшего воинскую часть (СЗЧ), фигурант открыл прицельный огонь по спецназовцам полиции из оружия, после чего совершил самоубийство", - сообщили в полиции.

Обыск, как указано, проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществлялись следователями полиции области, оперативниками Департамента стратегических расследований и при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

"В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД. Впоследствии, находясь в доме, мужчина совершил самоубийство, произведя выстрел в голову из оружия. Полицейские госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - указали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.

В Киеве полицейских ранило взрывом после угроз мужчины в СЗЧ гранатой, он умер в больнице - полиция06.07.26, 08:46 • 4464 просмотра

Юлия Шрамко

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