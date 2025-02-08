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Мужчина устроил погром на главном алтаре собора Святого Петра в Ватикане

Мужчина устроил погром на главном алтаре собора Святого Петра в Ватикане

Киев  •  УНН

 • 6182 просмотра

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В соборе Святого Петра неизвестный мужчина сбросил подсвечники с главного алтаря и пытался снять алтарную ткань. Нарушитель с психическим расстройством был задержан службой безопасности Ватикана.

Мужчина осквернил главный алтарь собора Святого Петра в Ватикане, забравшись на него и сбросив на землю шесть подсвечников, стоявших на алтаре. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA, передает УНН.

После того, как мужчина бросил подсвечники, он начал снимать алтарную ткань, как видно на видео, размещенном в социальных сетях. Затем подозреваемый был быстро задержан агентами службы безопасности.

По данным ANSA, подозреваемый румынского происхождения был задержан полицией Ватикана, после чего его идентифицировали и предъявили ему обвинение агенты Инспекции Ватикана.

"Это эпизод с человеком с серьезным психическим расстройством, который был задержан полицией Ватикана, а затем передан в распоряжение итальянских властей", — сообщил агентству ANSA директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

По данным испанской газеты ABC, мужчина был арестован, потому что сигнализация базилики сработала, когда он встал на алтарь.

Добавим

В 2023 году был зафиксирован аналогичный инцидент, когда мужчина поднялся на главный алтарь и разделся, после чего его также арестовали.

Кодекс канонического права, закон, регулирующий деятельность Католической церкви, устанавливает в каноне 1210, что "в священном месте", таком как собор Святого Петра, "разрешено только то, что служит осуществлению или поощрению поклонения, благочестия или религии; все, что не согласуется со святостью места, запрещено".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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