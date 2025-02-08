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Чоловік влаштував погром на головному вівтарі собору Святого Петра у Ватикані

Київ • УНН

 • 39975 перегляди

У соборі Святого Петра невідомий чоловік скинув свічники з головного вівтаря і намагався зняти вівтарну тканину. Порушника з психічним розладом затримала служба безпеки Ватикану.

Чоловік осквернив головний вівтар собору Святого Петра у Ватикані, залізши на нього і скинувши на землю шість свічників, що стояли на вівтарі. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA, передає УНН.

Після того, як чоловік кинув свічники, він почав знімати вівтарну тканину, як видно на відео, розміщеному в соціальних мережах. Потім підозрюваного швидко затримали агенти служби безпеки.

За даними ANSA, підозрюваного румунського походження затримала поліція Ватикану, після чого його ідентифікували та висунули йому обвинувачення агенти Інспекції Ватикану.

"Це епізод із людиною з серйозним психічним розладом, яку затримала поліція Ватикану, а потім передала в розпорядження італійської влади", - повідомив агентству ANSA директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні.

За даними іспанської газети ABC, чоловіка заарештували, тому що сигналізація базиліки спрацювала, коли він став на вівтар.

Додамо

У 2023 році було зафіксовано аналогічний інцидент, коли чоловік піднявся на головний вівтар і роздягнувся, після чого його також заарештували.

Кодекс канонічного права, закон, що регулює діяльність Католицької церкви, встановлює в каноні 1210, що "у священному місці", такому як собор Святого Петра, "дозволено тільки те, що служить здійсненню або заохоченню поклоніння, благочестя або релігії; все, що не узгоджується зі святістю місця, заборонено".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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