Мумбаи страдает от муссонных дождей: в индийском городе красный уровень опасности
Киев • УНН
В Мумбаи объявлен красный уровень опасности из-за самого раннего муссона за много лет. Юго-западный муссон обеспечивает 70-80% годовых осадков в Южной Азии.
В Мумбаи объявлен красный уровень опасности на фоне "самого раннего" муссона в Индии за много лет. Передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Мумбаи переживает серьезный погодный шок из-за непрерывных предсезонных дождей. Ключевая причина - ежегодный муссон прибыл в финансовую столицу Индии почти на две недели раньше запланированного срока.
Накануне индийский метеорологический департамент (IMD) предупредил о "чрезвычайно сильных осадках" в Мумбаи. В то же время городские власти объявили красный уровень опасности до середины недели.
Справка
Юго-западный муссон, колоссальный морской бриз, обеспечивает от 70 до 80 процентов годового количества осадков в Южной Азии с июня по сентябрь каждого года.
Он возникает, когда сезонная жара нагревает материковую часть субконтинента, вызывая подъем воздуха и притягивание прохладных ветров из Индийского океана, что высвобождает огромные объемы дождя.
Добавим
В Южной Азии в последние годы наблюдается повышение температуры, сопровождающееся изменением погодных условий. Впрочем, ученые до сих пор не уверены в точном влиянии глобального потепления на чрезвычайно сложную муссонную систему региона.
Напомним
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