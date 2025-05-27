Мумбаи страдает от муссонных дождей: в индийском городе красный уровень опасности

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
13:16 • 27147 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
11:19 • 33113 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 52968 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 110595 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 192684 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 170811 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 175056 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 162523 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 113998 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 99906 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
61%
746мм
Популярные новости

Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

27 мая, 06:37 • 34020 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 77173 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 62337 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 55194 просмотра

В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе: в небо поднялся столб дыма

12:27 • 25917 просмотра
публикации

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

15:12 • 15396 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

14:30 • 15704 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

13:16 • 27147 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 156343 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 546130 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кит Келлогг

Ким Чен Ын

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Черниговская область

Харьковская область

Покровск

Индия

Реклама
УНН Lite

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

16:05 • 3590 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 55343 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 62485 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 77325 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 61877 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Тесла Модель Y

Нью-Йорк Таймс

Signal

ТикТок

Мумбаи страдает от муссонных дождей: в индийском городе красный уровень опасности

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В Мумбаи объявлен красный уровень опасности из-за самого раннего муссона за много лет. Юго-западный муссон обеспечивает 70-80% годовых осадков в Южной Азии.

Мумбаи страдает от муссонных дождей: в индийском городе красный уровень опасности

В Мумбаи объявлен красный уровень опасности на фоне "самого раннего" муссона в Индии за много лет. Передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Мумбаи переживает серьезный погодный шок из-за непрерывных предсезонных дождей. Ключевая причина - ежегодный муссон прибыл в финансовую столицу Индии почти на две недели раньше запланированного срока.

Накануне индийский метеорологический департамент (IMD) предупредил о "чрезвычайно сильных осадках" в Мумбаи. В то же время городские власти объявили красный уровень опасности до середины недели. 

Справка

Юго-западный муссон, колоссальный морской бриз, обеспечивает от 70 до 80 процентов годового количества осадков в Южной Азии с июня по сентябрь каждого года.

Он возникает, когда сезонная жара нагревает материковую часть субконтинента, вызывая подъем воздуха и притягивание прохладных ветров из Индийского океана, что высвобождает огромные объемы дождя.

Добавим

В Южной Азии в последние годы наблюдается повышение температуры, сопровождающееся изменением погодных условий. Впрочем, ученые до сих пор не уверены в точном влиянии глобального потепления на чрезвычайно сложную муссонную систему региона.

Напомним

В ближайшие дни в Украине будет дождливо, особенно на Правобережье, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях

У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены26.05.25, 13:10 • 3496 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Индия
Индийский океан
Украина
Brent
$63.14
Bitcoin
$110,097.70
S&P 500
$5,901.41
Tesla
$356.83
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,320.49
Ethereum
$2,667.62