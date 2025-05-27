Мумбаї потерпає від мусонних дощів: у індійському місті червоний рівень небезпеки
Київ • УНН
В Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки через найраніший мусон за багато років. Південно-західний мусон забезпечує 70-80% річних опадів у Південній Азії.
У Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки на тлі "найранішого" мусону в Індії за багато років. Передає УНН із посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Мумбаї переживає серйозний погодний шок через безперервні передсезонні дощі. Ключова причина - щорічний мусон прибув до фінансової столиці Індії майже на два тижні раніше запланованого терміну.
Напередодні індійський метеорологічний департамент (IMD) попередив про "надзвичайно сильні опади" в Мумбаї. Водночас міська влада оголосила червоний рівень небезпеки до середини тижня.
Довідка
Південно-західний мусон, колосальний морський бриз, забезпечує від 70 до 80 відсотків річної кількості опадів у Південній Азії з червня по вересень кожного року.
Він виникає, коли сезонна спека нагріває материкову частину субконтиненту, спричиняючи підйом повітря та притягування прохолодніших вітрів з Індійського океану, що вивільняє величезні обсяги дощу.
Додамо
У Південній Азії останніми роками спостерігається підвищення температури, що супроводжується зміною погодних умов. Втім вчені досі не впевнені в точному впливі глобального потепління на надзвичайно складну мусонну систему регіону.
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