Мумбаї потерпає від мусонних дощів: у індійському місті червоний рівень небезпеки

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 34974 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 40047 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 59119 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 116621 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 198097 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 173749 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 177086 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 162947 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 114379 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99978 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70337 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63434 перегляди

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

12:27 • 33331 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26213 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21358 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 21430 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 26349 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 34944 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 162034 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 551667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 9062 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 63521 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 70426 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 85026 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 63870 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

Мумбаї потерпає від мусонних дощів: у індійському місті червоний рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

В Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки через найраніший мусон за багато років. Південно-західний мусон забезпечує 70-80% річних опадів у Південній Азії.

Мумбаї потерпає від мусонних дощів: у індійському місті червоний рівень небезпеки

У Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки на тлі "найранішого" мусону в Індії за багато років. Передає УНН із посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Мумбаї переживає серйозний погодний шок через безперервні передсезонні дощі. Ключова причина - щорічний мусон прибув до фінансової столиці Індії майже на два тижні раніше запланованого терміну.

Напередодні індійський метеорологічний департамент (IMD) попередив про "надзвичайно сильні опади" в Мумбаї. Водночас міська влада оголосила червоний рівень небезпеки до середини тижня. 

Довідка

Південно-західний мусон, колосальний морський бриз, забезпечує від 70 до 80 відсотків річної кількості опадів у Південній Азії з червня по вересень кожного року.

Він виникає, коли сезонна спека нагріває материкову частину субконтиненту, спричиняючи підйом повітря та притягування прохолодніших вітрів з Індійського океану, що вивільняє величезні обсяги дощу.

Додамо

У Південній Азії останніми роками спостерігається підвищення температури, що супроводжується зміною погодних умов. Втім вчені досі не впевнені в точному впливі глобального потепління на надзвичайно складну мусонну систему регіону.

Нагадаємо

Найближчими днями в Україні дощитиме, особливо на Правобережжі, Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі

Біля узбережжя Індії затонуло судно з українцями на борту - усіх врятовано26.05.25, 13:10 • 3496 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Індія
Індійський океан
Україна
Brent
$63.14
Bitcoin
$110,097.70
S&P 500
$5,901.41
Tesla
$356.83
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,320.49
Ethereum
$2,667.62